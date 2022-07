Everton Cebolinha - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/07/2022 13:41

Rio - Reforço do Flamengo para o segundo semestre, o atacante Everton Cebolinha já pode estrear pelo clube carioca. O jogador, de 26 anos, teve o seu nome registrado no BID da CBF e poderá entrar em campo diante do Juventude, nesta quarta-feira, em Brasília.

Contratado junto ao Benfica, Everton já treinava no Ninho do Urubu há duas semanas, mas teve de esperar para ser regularizado. Em relação a estreia de Vidal, o chileno terá que aguardar um pouco para ter condições.

Cebolinha se destacou no Grêmio e acabou vendido ao Benfica em 2020. Após duas temporadas sem destaque, o atacante está de volta ao futebol brasileiro, como reforço do Flamengo.