Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 18/07/2022 17:59 | Atualizado 18/07/2022 18:00

Rio - Após a apresentação do volante Arturo Vidal nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, concedeu uma entrevista ao lado de Bruno Spindel e conversou sobre o mercado da bola. Em uma das perguntas, Braz foi questionado sobre uma possível negociação com o atacante Cristiano Ronaldo, que pode estar de saída do Manchester United. O dirigente disse que a negociação é impensável, mas revelou que tomou um café com a mãe do craque português.

"Com todo respeito à sua pergunta, mas em nenhum momento eu pensei em Cristiano Ronaldo. No tempo eu que estive na Europa, fui apresentado a mãe do Cristiano Ronaldo. A conheci em um restaurante, eu estava com a minha família, ela com a família dela, conversamos por cinco minutos, tomamos um café, me tratou com a maior cordialidade possível. Foi só isso que aconteceu. Gostaria muito, mas é impensável", comentou Marcos Braz.



Mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Flamengo vem sendo um dos principais destaques da atual janela de transferências. O Rubro-Negro já garantiu a contratação do atacante Everton Cebolinha e do volante Arturo Vidal, além de negociar com os volantes Walace e Wendel, e com o meia Oscar.