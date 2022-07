Rodrigo Dunshee de Abranches - Luciano Belford

Publicado 18/07/2022 15:28

Rio - A diretoria do Atlético-MG, que reclamou da arbitragem após ser derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 na Copa do Brasil, também não gostou da atuação dos árbitros na vitória sobre Botafogo por 1 a 0, neste domingo, no Brasileirão. Raphael Claus anulou um gol atleticano, após consulta ao VAR, mas acabou ignorando um possível pênalti em cima de Ademir durante a jogado. A revolta dos mineiros acabou gerando ironias por parte do vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee, no Twitter.

“Esses caras não cansam de passar vergonha. É igual a história do Pedro e o Lobo. Ficar pedindo socorro toda hora, sem motivo, só queima cartucho e envergonha”, alfinetou o rival.

Após a vitória do Atlético-MG, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano criticou à comissão de arbitragem, presidida pelo ex-árbitro Wilson Seneme, por não liberar o áudio do VAR de outras partidas do clube na temporada. Ele citou "morosidade" do órgão, que admitiu erro do árbitro de vídeo na partida entre Palmeiras e São Paulo, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

"A gente faz o rito como é exigido no regulamento. Só não dá para ser velocidade para uns, morosidade para o Galo.", disse e completou: "Tem acontecido as solicitações do Galo e de outros clubes. Desde o jogo contra o Avaí que a gente pediu o áudio (do VAR), e não tivemos nem resposta. Nos causa estranheza, nos deixa chateados por termos dois pesos e duas medidas. Segundo a comissão de arbitragem, teve erro no jogo entre São Paulo e Palmeiras. Na mesma noite, houve a divulgação do áudio do VAR e o afastamento dos árbitros do VAR.", concluiu.