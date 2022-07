Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, ao lado de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Rubro-Negro - Foto: Reprodução/FLATV

Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, ao lado de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Rubro-NegroFoto: Reprodução/FLATV

Publicado 18/07/2022 17:22

Gabriel Noga Alexandre Vidal/Flamengo Rio - Emprestado pelo Flamengo ao Atlético-GO, o zagueiro Noga pode deixar o Dragão em breve. Sem espaço no clube goianiense, o defensor despertou o interesse do Bahia, que procurou o time carioca para tentar sua contratação. A informação é do site "GE".

No contato com o Flamengo, o Bahia acenou com a intenção de contratar Noga por empréstimo até o fim do ano com valor fixado para uma possível compra. No entanto, a proposta não encheu os olhos do Rubro-Negro, que acredita no potencial do defensor. O time carioca, inclusive, incluiu uma cláusula no contrato de empréstimo que lhe dá o direito de pedir o retorno do jogador a qualquer momento.

Caso o Bahia consiga melhor a oferta e convença o Flamengo, o Atlético-GO não deve oferecer resistência ao negócio. Noga fez apenas três jogos pelo Dragão e não tem sido aproveitado pela comissão técnica. Inclusive, ele não viajou para o jogo da próxima quarta-feira contra o Athletico-PR, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Revelado pelo Flamengo, Noga tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2024. Ele chegou a disputar alguns jogos no Campeonato Carioca deste ano.