Publicado 18/07/2022 15:34 | Atualizado 18/07/2022 15:50

Rio - O volante Arturo Vidal foi apresentado oficialmente no Flamengo, nesta segunda-feira (18). Ao lado do presidente, Rodolfo Landim, do vice de futebol, Marcos Braz, e do diretor executivo, Bruno Spindel, o chileno aproveitou para agradecer o carinho dos torcedores, e disse estar realizando um sonho.

"Quero agradecer as palavras de todos. Essas palavras me deixam arrepiado. Cheguei na melhor equipe da América, o que sempre quis. Sempre falei com Renato (Augusto), Rafinha... Sonhava estar aqui e estou realizando um sonho. Quero ganhar títulos. Darei meu máximo", disse.

Após passagens por gigantes do futebol europeu, Vidal está de volta ao continente em que nasceu. Com larga bagagem no esporte, o volante fez uma análise das diferenças de atual no Velho Mundo e na América do Sul.



"Futebol europeu é mais físico. Quando estiver em campo vou poder responder melhor. Tecnicamente é melhor que na Europa, tenho que ver como me sentirei em campo".

Com passagens por gigantes como Juventus, Inter de Milão, Barcelona e Bayern, Vidal afirmou que ainda tem um grande sonho no futebol e que pretende realizá-lo vestindo a camisa do clube carioca.

"Ganhar a Libertadores sempre foi um sonho. Quero ganhar muitas coisas, mas a Libertadores é algo que todo garoto sonhar em ter. Espero vencer com o Flamengo", disse.

Vidal também falou sobre a apresentação aos torcedores do Flamengo. O chileno disse que mesmo sem ter jogado nenhuma partida pelo clube, o Rubro-Negro já foi responsável por um dos momentos mais marcantes da sua carreira.

"Uma das coisas mais lindas que vi no futebol foi entrar em campo e as pessoas começarem a gritar. Pensei que ia chorar. Não acreditei no que estava vivendo. Espero devolver esse carinho quando jogar", comentou.

Arturo Vidal também falou sobre o lateral-direito Rodinei. Após chamá-lo de "avión", no duelo com o Tolima, no Maracanã, Vidal agora chamou o camisa 22 de "máquina", e disse ter a impressão de que pode confiar nele. "Rodinei é uma máquina. Ele tem uma força muito grande. Me deu uma impressão que pode confiar nele", analisou Vidal.

O volante ainda comentou sobre duas polêmicas. Primeiramente, falou sobre os comentários do ex-jogador Cicinho, que disse que o chileno estava vindo passar férias no Brasil. Em seguida, comentou sobre a arbitragem brasileira, e a possibilidade de levar muitos cartões.

"É difícil responder o que dizem. Cada um tem uma opinião diferente. Se eles não podem desfrutar o futebol e ganhar título como eu desfruto, não é meu problema. Se eu quisesse ficar de férias, ficaria no Chile. Vim para jogar futebol", disse, antes de fechar: "Claramente a minha forma de jogar é no limite. O árbitro fará seu trabalho, espero que não tenha nenhum problema", finalizou Arturo Vidal.

O volante, de 35 anos, já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isto, o jogador já está apto para estrear. No entanto, o técnico Dorival Júnior já garantiu que dificilmente o chileno irá fazer sua estreia no confronto com o Juventude, na próxima quarta-feira (20).