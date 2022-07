Neto visitou o Ninho do Urubu - Divulgação

Neto visitou o Ninho do UrubuDivulgação

Publicado 18/07/2022 19:52

O Flamengo recebeu uma visita especial na última sexta-feira. Sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense em 2016 e torcedor rubro-negro, o ex-zagueiro Neto esteve no Ninho do Urubu e fez elogios ao elenco e a estrutura do clube carioca. O depoimento foi publicado nas redes sociais do Fla nesta segunda-feira.







"A estrutura ajuda, mas eu penso que o jogador de futebol é o que resolve dentro de campo. Você pode ter a melhor estrutura, mas, se você não tiver a melhor qualidade, você não chega. Acho que aqui o conjunto está fazendo com que o Flamengo seja cada vez maior. E eu, como sempre fui flamenguista, nascido e criado na Pavuna, fui muitas vezes no Maracanã ver o Flamengo em situações difíceis. Agora, vendo o Flamengo na situação que está hoje, fico feliz e espero que continue assim." Sobrevivente do acidente da Chapecoense, o ex-zagueiro Neto esteve no Ninho do Urubu, na última sexta (15). Torcedor rubro-negro, ele elogiou o elenco e a estrutura do Mengão! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/YaPVqm40rx — Flamengo (@Flamengo) July 18, 2022 "Primeiro, a estrutura aqui dispensa comentários. Estava conversando com meu advogado e a gente percebe que a grandeza de um clube não está só na marca. Não é só a marca Flamengo. Hoje a estrutura Flamengo é fenomenal. Não só em relação à estrutura física, mas os atletas também. Hoje a gente vê o Everton Ribeiro, o Filipe (Luís), o Arrascaeta... Jogadores de nível que fazem o Flamengo ser cada vez maior", disse Neto, antes de completar:"A estrutura ajuda, mas eu penso que o jogador de futebol é o que resolve dentro de campo. Você pode ter a melhor estrutura, mas, se você não tiver a melhor qualidade, você não chega. Acho que aqui o conjunto está fazendo com que o Flamengo seja cada vez maior. E eu, como sempre fui flamenguista, nascido e criado na Pavuna, fui muitas vezes no Maracanã ver o Flamengo em situações difíceis. Agora, vendo o Flamengo na situação que está hoje, fico feliz e espero que continue assim."

O Flamengo se prepara para encarar o Juventude na próxima quarta-feira. A partida será às 20h30 no Mané Garrincha, em Brasília, e é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.