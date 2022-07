O meia Diego marcou o segundo gol da vitória rubro-negra contra o Coritiba e teve boa atuação - EDU ANDRADE/Fatopress/estadão Conteúdo

Publicado 18/07/2022 19:33

Rio - O Flamengo informou que o meio-campista Diego Ribas dará uma coletiva de imprensa, na próxima terça-feira (19), no CT Ninho do Urubu, para anunciar os planos para a sequência de sua carreira.

"Nesta terça-feira (19), o atleta Diego Ribas concederá entrevista coletiva, às 11h30, na sala de imprensa do CT Ninho do Urubu. O atleta anunciará os planos para a sequência da carreira e estará à disposição dos jornalistas", informou o clube.

Aos 37 anos, Diego Ribas divide opiniões no meio da torcida do Flamengo. Muitos torcedores entendem que o jogador é um dos ídolos do clube, por ter sido o primeiro jogador a aceitar vir pro clube para subir o patamar das contratações. Por outro lado, muitos flamenguistas entendem que Diego deveria ter deixado o clube após o ano mágico de 2019. O meia foi autor de um dos gols do Rubro-Negro na vitória sobre o Coritiba, no último sábado (16).