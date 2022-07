Flamengo engrenou no Brasileirão e está forte na luta pelos títulos de Libertadores e Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Ex-jogador e comentarista do SBT, Cicinho, fez uma análise ousada sobre o restante da temporada do Flamengo. Segundo ele, o Rubro-Negro não vai conquistar títulos na temporada, mesmo após as chegadas de Everton Cebolinha e Arturo Vidal.

"Calma, começa a jogar. Acho que (Vidal) veio para passear. Título com o Flamengo, com esse time? O Dorival está fazendo um trabalho espetacular, mas só se for título de eleitor, título de cidadão flamenguista, porque o Flamengo não vai ganhar título neste ano", afirmou Cicinho.

Mesmo com o Flamengo estando vivo nas três principais competições da temporada, o ex-lateral da Seleção Brasileira apontou outras equipes para se sagrarem campeãs dos torneios

"Acho que o campeão brasileiro vai ser o Palmeiras, aos trancos e barrancos. Campeão da Libertadores eu vou no Galo Mineiro e da Copa do Brasil eu vou no Tricolor", destacou.

Do lado do Flamengo, o time busca se reforçar ainda mais para sequência ada temporada. Nesta semana, o vice-presidente do clube Marcos Braz falou sobre uma recente consulta do Flamengo por Oscar e a possibilidade de novos jogadores na Gávea.

"Essa semana é muito importante. Estamos pedido credibilidade até para avançar a outros jogadores, se entendermos que não vamos conseguir êxito nesses aí (que estão sendo negociados). Já trouxemos dois grandes jogadores nessa janela. Caso contrário, a perspectiva fica maior do que a realidade. Queremos completar, seja com Walace e Wendel ou outros jogadores que possam nos reforçar o mais rápido possível. Não pensamos em estender até o final da janela as contratações, até pelas inscrições. A nossa necessidade é ter o jogador aqui o mais rápido possível para termos padrão de jogo", concluiu.