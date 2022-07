Diego Ribas - Divulgação

Diego RibasDivulgação

Publicado 19/07/2022 12:46

Rio - Na coletiva desta terça-feira no Ninho do Urubu, em que anunciou sua saída do Flamengo no fim do ano, o meia Diego Ribas aproveitou para fazer um apelo à torcida. O camisa 10 pediu que os rubro-negros peguem mais leve em relação às vaias e citou os casos de Vitinho, que foi alvo na última partida, contra o Coritiba, e Willian Arão, que deixou o clube nos últimos dias.

"Falar da torcida é maravilhoso. São fundamentais. Jogar bem, ser reconhecido, estádio gritando seu nome...tivemos altos e baixos, momentos muitos difíceis. O que seria da minha história sem esses momentos? Tentativa de agressão, meus filhos já ouviram graça, minha esposa atacada nas redes sociais. Alguns momentos passa do tom. Nossa sociedade vive momento de descontrole, insatisfação constante. Na vitória se xinga mais o adversário do que se celebra. Eu não concordo. Em relação a nossa equipe, situações passando do limite", disse Diego.

"Arão 370 jogos, 10 títulos, entrou em campo ganhando de 4 a 0 e é vaiado. Vitinho no último jogo mal entrou e foi vaiado. É normal? Para mim, não é. Amo de coração a torcida, mas vamos refletir. Vamos aplaudir mais. Não vamos ganhar sempre. Como descarta um jogador como Arão, Vitinho? Ser persistente é quase uma afronta", completou.

"Será que um cara veste essa camisa tantas vezes porque é simpático? Se consegue isso com muito esforço, trabalho, vamos refletir sobre isso. Se gosta ou não, tem que respeitar. Vou sempre me posicionar. Tentaram me agredir, fiz o gol e fui abraçar eles (torcedores). Se puder aplaudir e gritar meu nome, vou adorar. Se está vaiando um jogador, está me vaiando também, é meu amigo ali. A vaia constante, inexplicável", finalizou.