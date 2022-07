FlamengoxCoritiba_CampeonatoBrasileiro2022_EstádioManéGarrincha_16-07-2022_FotoGilvanDeSouza Foto: Gilvan De Souza / Flamengo - Gilvan De Souza / Flamengo

Publicado 19/07/2022 15:08 | Atualizado 19/07/2022 15:15

Rio - Ex-jogador e comentarista da rádio 'Jovem Pan', Vampeta debochou da entrevista coletiva do meio-campista Diego Ribas, onde o jogador anunciou sua última temporada no Flamengo. Vamp não enxergou 'verdade' nas lágrimas do atleta e brincou com a situação durante o programa 'Bate Pronto'.



- Leva uma cebola que chora mais e mais rápido. Pega uma cebola esfrega no olho que você chora rapidinho. Não saiu lágrima nenhuma - ironiza Vampeta. O comentário do ex-jogador foi ponderado por alguns colegas de bancada.



Exatos seis anos após ser anunciado como reforço do Flamengo, Diego Ribas anunciou, nesta terça-feira, que está de saída do clube ao fim da temporada. Em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu, o meio-campista de 37 anos revelou que vive os últimos meses como jogador rubro-negro e descartou atuar por outra equipe do futebol brasileiro.



Diego está no Flamengo desde julho de 2016. Ele acumula 273 jogos, 44 gols e 10 títulos com a camisa rubro-negra: Libertadores (2019), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro estaduais (2022, 2019, 2020 e 2021).