Diego RibasMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/07/2022 16:23

Rio - Em entrevista concedida na tarde desta terça-feira (19), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta, destacou a importância do meio-campista Diego Ribas, que comunicou ao clube sua decisão de deixar o Rubro-negro ao fim da temporada.

"Os números mostram isso. Vestiu o manto e honrou, ganhou tudo, e chegou o momento de decidir a vida particular dele. O momento dele de parar ou não. Já falou que não joga em outro time do Brasil, achei isso bem bacana. Atitude bem legal e não poderia esperar diferente do Diego. É um ídolo. Ficou na história do Flamengo, está na história, fez história e que tenha toda sorte do mundo nesse final de passagem com grandes títulos", disse.

Diego completou seis anos de casa nesta terça, dia do comunicado, e como o próprio destacou, tem uma 'história rica' vestindo a camisa rubro-negra. Foi peça importante nos títulos do Brasileirão e da Libertadores, liderou um elenco que passou por grande reconstrução e se afirmou ao longo dos anos.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Lucas Felbinger.