Maracanã - Divulgação/Twitter do Maracanã

Publicado 19/07/2022 14:34

Rio - Fechado desde a última semana para manutenção no gramado, o Maracanã estará liberado para receber Flamengo e Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida ainda não tem data definida pela CBF, mas irá acontecer na próxima semana entre os dias 27 e 28 de julho.

O @Flamengo joga a primeira em casa! Enfrenta o Athletico (de novo) pela @CopadoBrasil! Na volta ao meu campo após esses dias de pausa… pic.twitter.com/lhIrR9EwtJ — Maracanã (@maracana) July 19, 2022

O retorno do estádio irá acontecer antes do previsto. A última partida realizada no Maracanã aconteceu no último dia 13 e a previsão era que o estádio só fosse liberado novamente em 20 dias, ou seja, somente em agosto. Porém, o Flamengo poderá voltar a atuar no local na próxima semana.

Com o período fechado, o Rubro-Negro enfrentou o Coritiba, no último sábado, em Brasília, e irá jogar na próxima quarta contra o Juventude, no mesmo local. O Fluminense irá encarar o Bragantino, no próximo domingo, em Volta Redonda. Os três jogos foram válidos pelo Brasileirão.