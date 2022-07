Everton Cebolinha - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 19/07/2022 17:19

Rio - O Mané Garrincha deve receber um bom público nesta quarta-feira para a estreia de Everton Cebolinha pelo Flamengo. Até a tarde desta terça, o Rubro-Negro havia vendido 44.180 ingressos para o duelo contra o Juventude.

Será o segundo jogo do Flamengo na capital federal nesta semana. No último sábado, o Rubro-Negro venceu o Coritiba por 2 a 0 e teve um público menor do que o esperado nesta quarta. Foram apenas 33.378 pessoas.

Apesar da estreia de Cebolinha, a torcida do Flamengo terá que esperar um pouco mais para ver o outro grande reforço do clube em campo. Vidal está aprimorando a parte física e tem previsão de estreia apenas para o dia 30, contra o Atlético-GO.