Flamengo perdeu para Atlético-MG por 2 a 1 pela Copa do Brasil - Foto: Pedro Souza / Atletico

Publicado 19/07/2022 18:02

Rio - A postura da torcida do Atlético-MG contra o Flamengo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em 22 de junho, no Mineirão, pode ter consequências para o time mineiro. O Galo será réu na 4ª comissão disciplinar do STJD por conta de "cânticos discriminatórios" na partida.

Em caso de condenação, o Atlético-MG corre o risco de perder os pontos da partida. No entanto, como foi derrotado por 2 a 0 no jogo de volta, no Maracanã, a punição não teria interferência no resultado final. O Galo ainda responderá por objetos atirados no gramado.

Além do Atlético-MG, também foram denunciados Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da partida, e Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo. O primeiro pode ser suspenso de 30 a 360 dias por não ter relatado os atos discriminatórios, enquanto o dirigente teria ofendido o árbitro.