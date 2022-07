Tite, técnico da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/07/2022 14:33 | Atualizado 20/07/2022 14:37

Rio - Restando menos de 130 dias para o início da Copa do Mundo do Catar, muitos jogadores vivem na expectativa de serem convocados pelo técnico Tite, para a disputa do Mundial. E, segundo o jornalista Nilson César, da Jovem Pan, o atacante Pedro, do Flamengo, será novidade na lista final do treinador da seleção brasileira.

Pedro - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

"O Tite tem um amor antigo com o Pedro e ele estava esperando ter uma sequência para chamar o Pedro de novo. Isso não é chutômetro, é informação que eu estou dando aqui. Ele tem muito jogador pela beirada, ele vai ter que sacrificar um desses para ter um jogador de área e esse cara é o Pedro", disse o jornalista, antes de completar:



"Não tem dúvida. Aumentou para 26, o número de convocados. A chance é grande e eu vou ficar surpreso se não bater essa informação", finalizou Nilson César



Atualmente, Pedro vem sendo um dos principais nomes do Flamengo. Atuando ao lado de Gabigol desde a chegada de Dorival Júnior, o camisa 21 tem melhorado seus números a cada jogo. Na atual temporada, o atacante participou de 38 partidas, marcou 13 gols e deu oito assistências para seus companheiros, tendo uma média de 44 minutos em campo por partida disputada.