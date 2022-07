Apresentação de Everton Cebolinha no Flamengo. - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 20/07/2022 13:20

Rio - A estreia de Everton Cebolinha pelo Flamengo terá casa cheia. Até o início da tarde desta quarta-feira, foram vendidos 59.180 ingressos para o duelo do Rubro-Negro contra o Juventude, às 20h30, em Brasília.

Cebolinha trabalhou durante 22 dias no Ninho do Urubu e está em boas condições físicas para estrear. No entanto, a tendência é que o novo camisa 19 comece a partida no banco de reservas e seja acionado por Dorival Júnior apenas no segundo tempo.

Além de Cebolinha, o Flamengo terá duas voltas importantes. Gabigol, que cumpriu suspensão contra o Coritiba, e David Luiz, recuperado de dores no joelho, estão à disposição. As baixas de última hora foram Marinho, com faringite, e o goleiro Matheus Cunha, com gastroenterite