Rodrigo Dunshee de AbranchesArquivo / Agência O Dia

Publicado 20/07/2022 17:00

Rio - O sorteio do mando de campo nas quartas de final da Copa do Brasil segue gerando polêmica. Após o Flamengo ingressar com uma ação no STJD para mandar a segunda partida contra o Athletico-PR, o vice geral e jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee, se manifestou sobre o caso. Segundo ele, houve interferência para que o sorteio não fosse decidido pelo acaso.

Portanto, se antes houve ajuste, para o bem o para o mal, não estava certo. Mas se ninguém notou ok, passou. Mas não podemos ficar subordinado aos ajustes. O certo é o certo. Simples assim. Se a megasena for ajustada, alguém achará correto...? Vamos em frente. SRN — Rodrigo Dunshee (@roddunshee) July 20, 2022 "Com todo respeito, sorteio é uma ação onde é imprevisível saber o resultado. Onde o acaso define a solução. A partir do momento que não está um sorteio sujeito ao acaso, não é sorteio. Ajustar um sorteio, por melhor que seja a intenção, não está certo. Portanto, se antes houve ajuste, para o bem o para o mal, não estava certo. Mas se ninguém notou ok, passou. Mas não podemos ficar subordinado aos ajustes. O certo é o certo. Simples assim. Se a megasena for ajustada, alguém achará correto...? Vamos em frente. SRN", disse Dunshee.

Nao concordo com a colocação de alguns. O que deve ser avaliado é se um sorteio legalmente pode sofrer interferência da organização para mudar seu resultado. Se vcs acham que pode, para mim vcs estão a favor do errado. Eu defendo o que é ético e justo. SRN — Rodrigo Dunshee (@roddunshee) July 20, 2022 "Não concordo com a colocação de alguns. O que deve ser avaliado é se um sorteio legalmente pode sofrer interferência da organização para mudar seu resultado. Se vocês acham que pode, para mim vocês estão a favor do errado. Eu defendo o que é ético e justo. SRN", completou.

ENTENDA O CASO

De acordo com as regras do sorteio da CBF, dois clubes não poderiam mandar seus jogos em uma cidade na mesma semana por questões de segurança. Como o Fluminense foi sorteado antes e caiu na segunda posição em seu confronto contra o Fortaleza, o Flamengo ficou na primeira posição em seu confronto contra o Athletico-PR, mesmo tendo sido sorteado por último. Por conta disso, o Rubro-Negro mandará o primeiro jogo no Maracanã.

Apesar da regra não ter sido lembrada pelas apresentadores, não é uma novidade nos sorteios da CBF. O Flamengo, inclusive, foi beneficiado em fases anteriores da competição, fazendo o segundo jogo em casa por ter sido sorteado primeiro para evitar choque de datas com outros times cariocas.