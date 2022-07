Dorival Junior - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Juventude, nesta quarta-feira (20), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade na escalação está no banco de reservas. Everton Cebolinha foi relacionado pela primeira vez, e está à disposição do técnico Dorival Júnior. A tendência é de que o atacante entre em campo por alguns minutos no decorrer da partida.

Sabendo disso, o Flamengo foi definido da seguinte forma pelo treinador Dorival Júnior: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Gabigol e Pedro. No banco de reservas, estão a disposição: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Daniel Cabral, Victor Hugo, Matheus França, Lázaro, Everton Cebolinha e Vitinho.