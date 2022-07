Erick Pulgar - Reprodução

Publicado 20/07/2022 18:31

Rio - Mesmo após as contratações de Cebolinha e Vidal, o Flamengo segue ativo no mercado da bola. De acordo com o portal "S1 Live", o Rubro-Negro fez uma sondagem pelo volante Chileno Erick Pulgar, que defende a Fiorentina-ITA.

Apesar do interesse do time carioca, as negociações não devem evoluir. A diretoria rubro-negra considerou os valores para ter o volante altos e só vê uma possível contratação se a Fiorentina topar um empréstimo sem obrigação de compra.

Pulgar tem futuro indefinido na Fiorentina. Contratado em 2019 por 12,30 milhões de euros, foi emprestado ao Galatasaray-TUR no início deste ano, mas já retornou à Itália.