Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/07/2022 10:30

Rio - O Flamengo retirou a ação que movia junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta do sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil. O clube continua acreditando que foi prejudicado pelo critério utilizado pela CBF, mas devido a boa relação de Rodolfo Landim, presidente do clube carioca, com Ednaldo Rodrigues, novo mandatário da entidade, o Rubro-Negro decidiu dar um passo atrás. As informações são do portal "globoesporte.com".

"Embora o Flamengo não concorde com a possibilidade de um sorteio sofrer ajustes que interfiram em seu resultado e entenda que o presente processo encerra uma postulação juridicamente correta e justa, o clube prefere nesse momento dar um voto de confiança à nova gestão da CBF, esperando que no futuro os processos sejam mais transparentes e legítimos", afirmou a nota do clube carioca.

O Flamengo irá decidir a classificação no duelo contra o Athletico-PR, nas quartas de finais da competição, em Curitiba. Porém, o clube carioca se sentiu prejudicado porque no sorteio deve a sua ordem invertida com o Furacão, para que o confronto fosse casado com Fluminense e Fortaleza. O clube das Laranjeiras irá jogar o segundo jogo no Rio.