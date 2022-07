logo Rede Globo - logo Rede Globo

Publicado 21/07/2022 16:11

Rio - Com Dorival Júnior no comando técnico desde junho, o Flamengo vive uma recuperação na temporada. Em 12 partidas, Rubro-Negro venceu oito e perdeu quatro. Após goleada desta quarta-feira por 4 a 0 sobre o Juventude, o apresentador Igor Rodrigues, do Grupo Globo, relembrou o trabalho de Paulo Sousa, que iniciou a temporada dirigindo o clube carioca.

"Como era ruim o senhor Paulo Sousa, meu Jesus", disse o apresentador do 'Tá Na Área', do SporTV, em seu perfil no Twitter. Paulo Sousa foi contratado pelo Flamengo em janeiro deste ano, mas não fez bom trabalho e deixou o clube no início de junho, com 64,5% de aproveitamento.

Com Dorival Júnior, o Flamengo tenta se aproxima dos líderes do Brasileiro e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e também da Libertadores.