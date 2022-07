Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/07/2022 13:29

Rio - O Flamengo segue em busca de um local no Rio de Janeiro para tentar construir o estádio próprio. Terrenos como do Parque Olímpico, do antigo parque Terra Encantada, de Deodoro e até do Gasômetro já foram citados, mas o clube ainda não possui um favorito. De acordo com o presidente Rodolfo Landim ao "globoesporte.com", o projeto, que ainda está em fase preliminar, demanda muito estudo.

"O estágio atual é de fazer um levantamento macro das áreas disponíveis dentro do Rio, conversando com a Prefeitura, identificando potenciais gargalos de logística, aspectos de fluxo de torcedores e análise de viabilidade de cada uma das áreas que estamos enxergando. Para ser sincero, estamos olhando um pouco de tudo, vendo o que está disponível para tentar achar a melhor área para podermos aprofundar essas análises de viabilidade. Mas o processo ainda é bem preliminar", afirmou o dirigente rubro-negro.

Landim também comentou sobre a melhor viabilidade de construir o estádio no momento, já que nos últimos anos, a capacidade do Flamengo de atrair investidores foi potencializada.

"No início do processo de transformação financeira do Flamengo era impensável fazermos um estádio. Eram R$ 700 milhões de dívida e R$ 200 milhões de receita. Hoje temos receita de R$ 1 bilhão e dívida caindo, em torno de R$ 300 milhões. Isso nos permite avaliar as alternativas para um estádio. O fato de termos sempre um bom plantel em campo também ajuda a atrairmos patrocinadores.", disse.

Enquanto dá passos iniciais pelo estádio próprio, o Flamengo aguarda a divulgação do edital de licitação do Maracanã junto ao Fluminense. Segundo Landim, a parceira com o Tricolor vai se manter e que não será atrapalhada por objetivos individuais do Rubro-Negro.

"Estamos aguardando o processo licitatório, mas não sabemos exatamente o que vai sair. O governo sinalizou que o processo tinha passado pela Procuradoria, e agora eles iam lançar o edital. Enquanto aguardamos, estamos analisando alternativas, já que não sabemos o que estará escrito. Nós vamos participar do processo licitatório do Maracanã, isso é certo. Já fechamos um acordo com o Fluminense, que é nosso parceiro desde o início do processo. Estamos felizes com a relação. Acho interessante essa aproximação. Mas precisamos avaliar eventualmente outras alternativas.", concluiu.