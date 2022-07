Volante Walace está próximo de acertar com o Flamengo - Divulgação/Udinese

Volante Walace está próximo de acertar com o FlamengoDivulgação/Udinese

Publicado 21/07/2022 14:27

Rio - O volante Walace, um dos alvos do Flamengo na atual janela de transferências, não foi relacionado para o amistoso da Udinese, da Itália, contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha, aumentando ainda mais os indícios de que esteja de saída do clube italiano para acertar com o Rubro-Negro.

No entanto, um pouco antes de divulgar a lista dos relacionados para o confronto desta quinta-feira (21), a Udinese publicou, em suas redes sociais, a numeração das camisas de todos os jogadores do elenco. A princípio, o clube italiano divulgou que Walace usará a camisa 11. Vale lembrar, no entanto, que caso o brasileiro se transfira para o Flamengo, terá que escolher outra numeração, pois esta é utilizada pelo atacante Vitinho.

Mesmo com uma possível saída de Walace da Udinese, o clube italiano ganhará um reforço muito conhecido pela torcida do Flamengo. Trata-se do atacante Felipe Vizeu, que retornou de empréstimo do Yokohama F.C., do Japão, e reforçará a equipe da cidade de Udine.

Walace e Flamengo já acertaram a questão salarial e os demais termos contratuais. Com isto, o Rubro-Negro necessita, apenas, finalizar a transferência diretamente com a Udinese. Para a compra de 70% dos direitos econômicos do volante, o Flamengo aceitou pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 32,6 milhões, na cotação atual) ao clube italiano.