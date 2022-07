Gabriel Batista - Alexandre Vidal / Flamengo

Gabriel BatistaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/07/2022 16:47

Rio - Emprestado ao Sampaio Corrêa em seu último ano de contrato com o Flamengo, Gabriel Batista desperta interesse de clubes do exterior para a próxima temporada. O goleiro de 24 anos está no radar de clubes de Portugal e Emirados Árabes. Como tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro, Gabriel está livre para assinar com um novo clube para 2023.



Ganhando sequência na meta do Sampaio Corrêa neste mês, Gabriel Batista foi um dos destaques da vitória sobre o Londrina, por 1 a 0 pela Série B do Campeonato Brasileiro, ao defender pênalti nos acréscimos da etapa final. Ao todo, o goleiro soma oito partidas pela Bolívia Querida.

Por ora, não há negociação em curso pelo futuro do goleiro, que está emprestado ao Sampaio até o fim da temporada.

Formado nas divisões de base do Ninho do Urubu, Gabriel Batista estreou entre os profissionais do Flamengo em 2018 e, desde então, entrou em campo 27 vezes com o Manto.

Com a forte concorrência no setor rubro-negro, Gabriel Batista deixou o clube com a chegada da comissão técnica de Paulo Sousa, em janeiro. Na época, o Flamengo já tinha Hugo Souza e Diego Alves, e, meses depois, contrataria Santos, que veio do Athletico e é o atual titular rubro-negro.