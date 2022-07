Carro de Arrascaeta parado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca - Foto: Reprodução

Publicado 22/07/2022 11:59

Rio - Na noite desta quinta-feira, o carro do meia Arrascaeta, do Flamengo, deu um problema quando passava pela Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O veículo parou de funcionar e o jogador publicou um vídeo em uma rede social brincando com a situação.

"Tem dia que é noite mesmo, hein… Cara&*@! Hoje vamos de 'buson' (ônibus). Olha ele aí. Ficou ali e não quer arrancar (carro). Cara&*@!"

Acompanhado de um amigo, Arrascaeta ainda fez outra brincadeira: "Carona nas Américas, galera", sugerindo que fossem buscá-lo no local. Apesar do susto, o meia conseguiu chegar em casa e, inclusive, participa do treino nesta sexta-feira.