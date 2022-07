Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/07/2022 10:30

Rio - A passagem do atacante Vitinho pelo Flamengo pode estar perto do fim. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", as partes não chegaram a um acordo para renovação e o jogador poderá ser liberado antes do fim do seu contrato e deixar o Rubro-Negro durante a atual temporada.

Vitinho Gilvan de Souza / Flamengo

Segundo o portal, a queda de rendimento e as vaias que o atacante, de 28 anos, vem recebendo dos torcedores fizeram o clube carioca chegar a conclusão de que uma renovação não deverá acontecer. Antes de tomar essa decisão, em junho, o Flamengo recusou duas ofertas do exterior pelo jogador.

Vitinho já pode deixar o Rubro-Negro de graça, assinando um pré-contrato com outra equipe, no entanto, o Flamengo tem uma oferta na mesa de uma equipe europeia mantida em sigilo, e Vitinho aguarda um ok para abrir conversas.

Contratado em 2018, o atacante nunca se firmou como titular, mas viveu altos e baixos no Flamengo. Vitinho fez parte do elenco que viveu um ano mágico com títulos do Carioca, da Libertadores e do Brasileiro em 2019. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 20 jogos e deu quatro assistências.