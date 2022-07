Oscar é alvo do Flamengo - AFP

Publicado 22/07/2022 13:57

Rio - O estafe de Oscar vem encontrando dificuldades para convencer o Shanghai Port-CHN a ampliar a liberação do meia até maio de 2023. Com isso, o desejo de seus agentes de vê-lo novamente na Europa se torna improvável, já que ele poderia assinar apenas até dezembro com outra equipe, e o Brasil se tornou a opção mais viável para o jogador, que é alvo do Flamengo. As informações são do portal "Goal".

Empresário de Oscar, o iraniano Kia Joorabchian não esconde o desejo de vê-lo novamente no Velho Continente e tem feito esforço para convencer o Shanghai Port. No entanto, os chineses estão irredutíveis e deixaram claro que contam com o meia em janeiro.

O principal entrave para o acerto de Oscar com o Flamengo é a questão financeira. Caso tope jogar no Rubro-Negro, Oscar teria que abrir mão de aproximadamente R$ 8 milhões por mês, já que os chineses não está disposto a arcar com parte de seu salário durante o empréstimo.

Oscar tem contrato com o Shanghai Port até novembro de 2024. Na atual temporada, o brasileiro fez três jogos pela equipe chinesa, com um gol marcado e uma assistência.