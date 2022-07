Diego Alves - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Diego AlvesMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 22/07/2022 17:50

Rio - O técnico Dorival Júnior pode ganhar um reforço para o duelo com o Avaí. O goleiro Diego Alves voltou a treinar junto do grupo nesta sexta-feira e deve ser relacionado para o confronto de domingo. O experiente jogador havia ficado de fora das últimas partidas, por estar com dores no púbis.

A última vez que o camisa 1 esteve relacionado foi no dia 22 de junho, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG. Após isto, o goleiro chegou a testar positivo para a Covid-19, e, depois, foi diagnosticado com uma lesão no púbis.

Com a volta de Diego Alves, a tendência é de que o jovem Matheus Cunha não seja relacionado para o confronto com o Avaí. Com isto, o técnico Dorival Júnior terá a disposição os seguintes goleiros: Santos, Diego Alves e Hugo Souza.

Flamengo e Avaí se enfrentarão neste domingo (24), às 11h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada. A partida será válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.