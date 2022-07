Jorge Jesus - Divulgação/Fenerbahçe

Publicado 22/07/2022 16:07

Rio - O Fenerbahçe, da Turquia, segue sendo um dos clubes mais ativos no mercado da bola. Visando reforçar o seu elenco, o técnico Jorge Jesus pediu a contratação de mais um velho conhecido. Desta vez, trata-se do zagueiro espanhol Pablo Marí, do Arsenal, da Inglaterra. A informação é do portal "Coluna do Fla".

Pablo Marí está na mira do Fenerbahçe, da Turquia

O clube turco, inclusive, já entrou em contato com o estafe do defensor, que gostou dos termos propostos e deu o "ok" para a negociação. Agora, os dirigentes do Fenerbahçe irão iniciar as conversas com a diretoria dos Gunners, para, enfim, realizar uma proposta formal.

Caso a negociação seja concretizada, Pablo Marí reencontrará o volante Willian Arão, que também fez parte do elenco do mágico ano do Flamengo de 2019. Além deles, vale lembrar que o clube turco também está fazendo consultas pelo zagueiro Gustavo Henrique, e pode, em breve, sacramentar mais uma contratação de jogador com passagem pelo Rubro-Negro.

Sem espaço nos Gunners, Pablo Marí chegou a ser emprestado para a Udinese no começo deste ano. Pelo clube italiano, o zagueiro participou de 15 jogos, e marcou dois gols, obtendo, ainda, uma média de 89 minutos em campo por partida disputada.