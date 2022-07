Torcida do Flamengo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Torcida do Flamengo no MaracanãReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/07/2022 17:45

Rio - Em poucas horas, a torcida do Flamengo garantiu quase 24 mil ingressos para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, no Maracanã. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta-feira e sócios podem adquirir as entradas a partir de R$ 30.

Até o momento, apenas sócios-torcedores estão liberados para fazer a compra dos ingressos. A venda para o público geral começa no próximo sábado, tanto na internet quanto nos pontos físicos.

Confira o informe divulgado pelo Flamengo na íntegra:

"Na próxima quarta-feira (27), às 21h30, o Flamengo terá mais um importante desafio na temporada. O Mais Querido enfrenta o Athletico-PR, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A venda de ingressos será iniciada nesta sexta-feira (22), de acordo com a ordem de prioridade dos planos de sócio-torcedor do Nação. A entradas custarão a partir de R$30,00 e poderão ser adquiridas no site flamengo.superingresso.com.br.



Os torcedores que transferiram o Pacote Maracanã de 2020 para 2022 já estão com os seus ingressos garantidos no carrinho de compras. Além disso, caso estes possuam convidados, eles também poderão comprar entradas para os seus convidados, de acordo com os horários abaixo. Informamos que os meios de acesso ao estádio ainda serão definidos pela organização do evento e pelas autoridades de segurança competentes. Fique atento aos nossos canais oficiais e ao seu histórico de compras de ingressos.



Horários de venda:



22/07 (09h) - Pacotes / Nação Diamante / Maior do Mundo

22/07 (11h) - Nação Platina / Mais Querido

22/07 (13h) - Nação Ouro / Sempre Contigo

22/07 (15h) - Nação Prata / Jogamos Juntos

22/07 (17h) - Nação Bronze / Onde Estiver

23/07 (10h) - Nação Jr. / Público geral online / Pontos de venda físicos / Abertura de vendas para torcida visitante

27/07 (21h) - Encerramento das vendas online



Percentuais de desconto por planos do Nação



Nação Diamante: 50% sobre a meia-entrada

Nação Platina: 30% sobre a meia-entrada

Nação Ouro: 30% sobre a meia-entrada

Nação Prata: 20% sobre a meia-entrada

Planos Antigos e Nação Bronze: meia-entrada

Os ingressos para setores em que há a prestação de serviços adicionais, como, por exemplo, o serviço de buffet e o setor Maracanã Mais, o desconto incide apenas sobre a parcela referente ao ingresso para o jogo, sendo cobrado integralmente o valor referente ao serviço.



COMPRA E TROCA DE INGRESSOS



Para compra e retirada dos ingressos, o titular da compra (comprador ou dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos:



- Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet);

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;

- Documento que comprove o benefício para compra de ingresso de meia-entrada (se houver).



OBS: para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporteoriginal será aceito como documento oficial.



Reforçamos que não haverá retirada de ingressos por terceiros. Somente o titular da compra poderá realizar a retirada dos ingressos. Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá levar os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).



IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais."