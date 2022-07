Fabrício Bruno - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - O zagueiro Fabrício Bruno foi um dos principais destaques do Flamengo no começo do ano. Enquanto Rodrigo Caio ainda se recuperava de lesão, o defensor Ex-Bragantino conseguiu assumir a titularidade no elenco rubro-negro. No entanto, uma grave e rara lesão no pé deixou o jogador de fora dos gramados por 101 dias. Em entrevista ao "GE", Fabrício comentou sobre como foi a sua passagem pelo Departamento Médico, e sobre o seu retorno contra o Corinthians.

"Fico até emocionado. Foi um momento difícil para mim. Vinha em uma sequência boa, tive uma lesão séria, mas a todo instante procurei manter a tranquilidade. Há coisas que fogem do nosso controle. Em seis anos como profissionais, tive apenas três lesões e três traumas. Lesão muscular eu posso me cuidar, fazer preventivo, mas trauma está fora do controle. A gente acaba ouvindo coisas que não deve", disse, antes de completar:

"Foram três meses e dez dias onde repensei muitas coisas e trabalhei para voltar em alto nível. Sei do manto que eu visto e sei que aqui tenho que trabalhar. Só assim vamos conquistar nossos objetivos."

Fabrício destacou, ainda, a importância do acompanhamento por um psicólogo. O jogador revelou que, antes de seu retorno contra o Corinthians, conversou com uma profissional para trabalhar a mente.

"Eu precisava provar para mim mesmo que tenho condição. Tive a consciência de que minha lesão foi grave e trabalhei, principalmente mentalmente. No dia do jogo com o Corinthians, pela manhã de 11h até 12h, falei com minha psicóloga para trabalhar minha mente para o confronto difícil que teríamos"

Para finalizar, o defensor agradeceu por todo o suporte que recebeu do Departamento Médico do Flamengo, e disse que a recuperação foi uma "vitória pessoal".

"Trabalhei muito para chegar aqui, em momento algum vou sentar em cima de contrato. Ninguém machuca porque quer. Sou grato a todos os médicos e fisioterapeutas do Flamengo. Foram três meses e dez dias até voltar, e é uma vitória pessoal", finalizou.

Com Fabrício Bruno relacionado, o Flamengo volta a campo neste domingo (24), para enfrentar o Avaí, às 11h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.