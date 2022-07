Juan, gerente técnico do Flamengo - Divulgação

Publicado 23/07/2022 15:29

Rio - O ex-zagueiro Juan decidiu esclarecer para os torcedores do Flamengo quais são suas atribuições como gerente técnico do clube. Em entrevista ao "GE", o ídolo rubro-negro explicou que o objetivo de seu cargo é ser um elo entre o elenco, comissão técnica e diretoria, além de atuar nos bastidores do dia a dia do clube.

"Eu sou responsável pela análise e avaliação da parte técnica do elenco, tanto individual quanto coletiva. Reporto sempre ao Marcos (Braz) o que está acontecendo, e gerencio a parte de análise de desempenho junto com a comissão técnica. Fazemos muitas reuniões entre os setores. Participo também das reuniões do treinador com o elenco, antes e depois dos jogos. Também faço a observação dos treinos, que é uma parte importante. Assisti praticamente todos desde a época do Jorge Jesus. Aí tem a parte da troca de informação com os treinadores, jogadores e, principalmente, com a direção. É importante fazer este elo para ajudar no dia a dia, sempre com o pensamento sobre o que é melhor para o Flamengo", iniciou Juan.

"Eu também procuro ajudar em outros departamentos por conhecer bem o clube e os jogadores. Também tento ajudar bastante o Fabinho, que foi importante para mim nessa nova função. Estamos sempre em contato para que as coisas saiam bem no dia a dia e comissão técnica e jogadores tenham respaldo", completou.



O ex-zagueiro também foi questionado se mudanças na comissão técnica acabam interferindo diretamente em seu trabalho.

"As demandas institucionais não mudam muito. Que são as necessidades do Marcos Braz, do Bruno Spindel... O fato de acompanhar as palestras também não muda, porque é um pedido da direção. O que muda de acordo com cada comissão é a liberdade que cada uma delas dá", afirmou.

"Com Dorival está sendo muito legal. Eles dão liberdade de participarmos também da análise dos adversários e do próprio time, da preparação das palestras. Estou feliz, acho que tem sido importante para meu desenvolvimento pessoal", finalizou Juan.