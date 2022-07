Pedro comemora gol pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Vivendo grande fase com a camisa do Flamengo, Pedro ainda sonha com a seleção brasileira. Autor dos dois gols do Rubro-Negro na vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, na manhã deste domingo, na Ressacada, o camisa 21 vibrou com seu bom momento e falou sobre a expectativa de ser lembrando por Tite na reta final de preparação para a Copa do Mundo.

"Eu esperei bastante para ter essa sequência que estou tendo com o Dorival. Agradeço a Deus, mas é fruto de muito trabalho. Não desisti quando vivi um momento difícil, mas superei. Estou muito mais forte mentalmente para viver esse momento. Espero evoluir mais e, se Deus quiser, pintar uma convocação. Agradeço o carinho dos torcedores, não só do Flamengo. Eu recebo mensagem de torcedores de muitos times na rede social, falam para eu ir para a Seleção. É fruto de trabalho. Se eu estiver bem no Flamengo, espero abrir essa porta da Seleção", disse Pedro na saída de campo ao "Premiere".

O atacante também destacou a importância da chegada de Dorival Júnior para que pudesse evoluir nos últimos jogos.

"Dorival tem feito um grande trabalho com a gente no dia a dia. Todos estão correndo e batalhando. Assim, a qualidade faz a diferença", afirmou.

Desde a chegada de Dorival Júnior, Pedro garantiu sua vaga no time titular do Flamengo. Sob o comando do treinador, o atacante já coleciona nove gols.