Publicado 24/07/2022 15:00

Rio - O Maracanã deve ter casa cheia para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Athletico-PR, na próxima quarta-feira. No início da tarde deste domingo, o duelo entre os times rubro-negros chegou a marca de 50.456 ingressos vendidos. O setor norte está esgotado.

Os ingressos começaram a ser vendidos na última quarta-feira, com exclusividade para sócios-torcedores do Flamengo. Na manhã do último sábado, teve início a venda para o público geral, que paga a partir de R$ 60, a meia entrada.



Assim como na partida contra o Atlético-MG, todos os torcedores serão obrigados a retirar o ingresso físico. A medida foi impostas pelas autoridades responsáveis pela segurança do jogo.