Arturo Vidal fez sua estreia pelo Flamengo na vitória sobre o AvaíGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 24/07/2022 15:58

Rio - Uma das grandes novidades no Flamengo para o duelo com o Avaí, foi a presença do volante Arturo Vidal, que fez sua estreia pelo Rubro-Negro. Após a partida, o chileno comemorou a vitória, e disse estar com bom físico, mas precisando de ritmo de jogo e entrosamento.

"No físico, estou 100%, agora falta ritmo e conhecer meus companheiros um pouco mais, mas fisicamente estou muito e me preparei bem", comentou.



O jogador também aproveitou para destacar a sua felicidade em garantir sua primeira vitória com o Flamengo, e mandou um abraço para os torcedores do clube.

Estreia do @kingarturo23!



"Lindo, maravilhoso, entrar com essa camisa,ganhar assim… um jogo difícil mas feliz,vamos seguir trabalhando para estar na melhor forma. Um abraço a todos os torcedores do Flamengo", disse o jogador de 35 anos.

Por fim, Vidal disse ter usado da sua experiência para ajudar seus companheiros. Vale lembrar que o segundo gol do Rubro-Negro saiu de uma roubada de bola do volante chileno.

"Um dia muito especial, muito feliz de poder estrear com a camisa do Flamengo, ganhar três pontos em um jogo muito difícil. Vamos seguir buscando coisas importantes. Usei a experiência para ajudar meus companheiros, por isso entrei com grande alegria", finalizou.

Arturo Vidal deve ser relacionado para os próximos compromissos do Flamengo. Nesta quarta-feira (27), o Clube da Gávea enfrentará o Athletico-PR, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.