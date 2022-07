Guillermo Varela - Dínamo de Moscou / Divulgação

Guillermo VarelaDínamo de Moscou / Divulgação

Publicado 25/07/2022

Rio - Principal alvo do Flamengo para a lateral direita, o uruguaio Guillermo Varela, de 29 anos, poderá definir nesta segunda-feira o seu futuro. O jogador deverá se reunir com representantes do Dínamo de Moscou e, caso não receba uma proposta vantajosa, vai indicar que deseja se transferir para o clube carioca.

De acordo com informações do jornalista Fábio Aleixo, Guillermo Varela deixou a concentração sem dar explicações na véspera da partida com o Torpedo, pela rodada de fim de semana do Campeonato Russo. A atitude teria irritado o técnico Sergey Chikishev. Porém, o comandante de seja mantêlo.

Em entrevista ao portal "Goal", o empresário do uruguaio, Oscar Bentacur, afirmou que ida do jogador para o Flamengo depende da proposta de renovação que o clube russo fará. "Amanhã (segunda-feira, dia 25), o Dínamo deve fazer uma oferta para um novo contrato se o clube quiser manter o Varela. Guilhermo ficará em Moscou se a diferença de dinheiro não for tão grande. Se a diferença de finanças for grande, Varela terá que partir para o Brasil", disse.

Como atua no futebol russo, Varela pode acionar a Fifa e pedir uma liberação sem custos, por conta da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. O Flamengo acompanha tudo à distância para evitar ser acusado de aliciamento e caso o uruguaio opte por deixar o Dínamo, o acerto entre as partes deverá ocorrer sem maiores problemas.

Revelado pelo Peñarol, o Guilhermo Varela passou pelo Real Madrid ainda nas divisões inferiores. No profissional, atuou por Manchester United, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Kobenhavn, da Dinamarca, até chegar ao seu clube atual.

Pela seleção uruguaia, disputou a Copa do Mundo de 2018, e entrou em campo em duas ocasiões. Nas categorias de base, vestiu a camisa da ‘Celeste’ no Mundial e Sul-Americano sub-20, em 2013.