Rio - O Flamengo oficializou na manhã desta terça-feira que o zagueiro Gustavo Henrique está de saída do clube carioca rumo ao Fenerbahçe. O jogador, de 29 anos, irá embarcar para a Turquia para se apresentar ao seu novo clube. O defensor foi um pedido de Jorge Jesus.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique. O atleta viajou para realizar exames médicos na Turquia. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 26, 2022

Na última segunda-feira, o jogador assinou a rescisão do vínculo que iria até dezembro de 2023. Ele irá assinar por três anos com seu novo clube. Pela venda de Gustavo Henrique, o Flamengo vai receber 2,8 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, que serão pagos em duas parcelas: a primeira após a aprovação nos exames médicos, que serão realizados nesta semana na Turquia, e a segunda em julho de 2023.



Esse é o segundo jogador do Flamengo que se transfere ao Fenerbahçe só neste mês. O primeiro foi o volante Arão, vendido por 3,125 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais. Companheiros de Flamengo no passado, Gustavo Henrique, Jorge Jesus e Willian Arão, portanto, voltam a trabalhar juntos, mas dessa vez no Fenerbahçe.