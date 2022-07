Guilhermo Varela - Divulgação / Dínamo Moscou

Publicado 26/07/2022 10:25

Rio - O lateral-direito Guilhermo Varela está bem perto de reforçar o Flamengo. O uruguaio, de 29 anos, recusou propostas do futebol europeu e deseja atuar pelo clube carioca. Falta, no entanto, o acerto entre o Rubro-Negro e o atleta. As partes estão em processo de alinhamento em relação às luvas contratuais e ao salário.

Varela já decidiu que não irá permanecer no Dínamo de Moscou. O jogador, de 29 anos, deixou a concentração da equipe e não participou do último jogo do clube no Campeonato Russo. O uruguaio vai utilizar a cláusula da Fifa que permite interromper o contrato com equipes do país por conta da guerra contra a Ucrânia.

De acordo com o jornalista brasileiro Fábio Aleixo que mora na Rússia, o uruguaio já retirou os seus pertences do clube e deixará o país em breve. Ele já teria recolheu todos os pertences no clube russo. O desejo é de embarcar rumo ao Brasil até, no máximo, sábado, mas dependerá da evolução das tratativas com o Flamengo.

Revelado pelo Peñarol, o Guilhermo Varela passou pelo Real Madrid ainda nas divisões inferiores. No profissional, atuou por Manchester United, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Kobenhavn, da Dinamarca, até chegar ao seu clube atual.

Pela seleção uruguaia, disputou a Copa do Mundo de 2018, e entrou em campo em duas ocasiões. Nas categorias de base, vestiu a camisa da ‘Celeste’ no Mundial e Sul-Americano sub-20, em 2013.