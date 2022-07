Guillermo Varela - Divulgação/Dinamo de Moscou

Publicado 26/07/2022 10:55

Rio - O Flamengo está muito perto de acertar a contratação do lateral-direito Guilhermo Varela. O jogador, de 29 anos, acionou a cláusula da Fifa para ficar livre do Dínamo de Moscou. As partes já tem um acerto encaminhado e o jogador é esperado no Rio de Janeiro nesta semana.

O Flamengo busca um reforço para a posição há algum tempo. Rodinei não irá ficar para a próxima temporada e o Rubro-Negro só contaria com Matheuzinho. Guilhermo Varela vai assinar contrato com o clube carioca até junho do ano que vem.

Revelado pelo Peñarol, o Guilhermo Varela passou pelo Real Madrid ainda nas divisões inferiores. No profissional, atuou por Manchester United, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Kobenhavn, da Dinamarca, até chegar ao seu clube atual.

Pela seleção uruguaia, disputou a Copa do Mundo de 2018, e entrou em campo em duas ocasiões. Nas categorias de base, vestiu a camisa da ‘Celeste’ no Mundial e Sul-Americano sub-20, em 2013.