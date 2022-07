Dorival Júnior - Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival JúniorGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/07/2022 14:02

Rio - O bom momento do Flamengo tem feito o atacante Pedro ter seu nome ventilado novamente na seleção brasileira. No entanto, a Copa do Mundo de 2022 pode não ser realidade apenas para o ex-jogador do Fluminense. Em participação no podcast "De pai para filho", da Jovem Pan, Dorival Júnior falou sobre suas perspectivas em relação ao próximo Mundial e também citou Gabigol como um possível convocado.

"Eu acho que nós temos uma geração promissora nas mãos e não tenho dúvida que o Tite está sabendo como trabalhar. Tenho ouvido relatos de que a comissão técnica da seleção frequentemente está presente nos grandes jogos do futebol brasileiro e não tenho dúvidas que esses jogadores estão, sim, sendo observados para esse último momento. Quem sabe possa ser uma ótima opção e uma possibilidade do Pedro e do Gabriel, que são jogadores letais dentro da área e decisivos para qualquer equipe", afirmou.

Gabigol esteve presente em algumas convocações de Tite para as Eliminatórias do ano passado e também na disputa da Copa América. O atacante do Flamengo chegou a ser titular. Porém, ele acabou perdendo espaço e não foi convocado em nenhuma oportunidade neste ano.

Um atleta do Flamengo que muito provavelmente vai estar presente na competição é Arrascaeta. O meia é figurinha carimbada em convocações da seleção uruguaia e tem sido titular da equipe nas últimas partidas.