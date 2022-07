Gustavo Henrique com um dirigente do Fenerbahçe - Divulgação/Fenerbahçe

Publicado 26/07/2022 15:38

Rio - O Fenerbahçe, da Turquia, anunciou, nesta terça-feira (26), a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Flamengo. O zagueiro foi um pedido do técnico Jorge Jesus, e agora se junta ao volante Willian Arão, que também deixou o Rubro-Negro recentemente para assinar com o clube turco.

Gustavo Henrique transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/lkk1W1zztx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 26, 2022

Gustavo Henrique desembarcou em Istambul, e já fez os exames médicos necessários. Com a venda, o Flamengo receberá 2.8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15 milhões, na cotação atual), que serão pagos em duas parcelas. A primeira será paga agora, e a segunda apenas em julho do ano que vem.

Gustavo Henrique chegou a trabalhar com Jorge Jesus no começo de 2020, pouco antes da saída do treinador. Neste ano, o zagueiro teve apenas 10 oportunidades, e marcou dois gols, obtendo, ainda, uma média de 71 minutos em campo por partida disputada.