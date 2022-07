Vampeta crava lateral ideal para o Flamengo - Foto: Reprodução/Jovem Pan

Publicado 26/07/2022 17:41

Rio - A busca do Flamengo por um novo lateral-direito movimentou a janela de transferências após a saída de Maurício Isla. Entretanto, durante o programa "Canelada", da Jovem Pan Esportes, nesta terça-feira (26), o comentarista Vampeta indicou ao Rubro-negro a contratação do lateral Fagner, do Corinthians.

Fagner, lateral-direito do Corinthians Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

"O lateral ideal para o Flamengo, com dinheiro, é o do Corinthians: Fagner. Flamengo tem dinheiro pra caramba. Pode contratar quem quer, tem dinheiro pra isso, não é tão alta (a rescisão). Eu acho que sim (iria para o Flamengo)", afirmou Vampeta.

No entanto, o Flamengo encaminhou acordo com outro lateral-direito. A tendência é de que o Rubro-negro feche contrato com o uruguaio Guillermo Valera, de 29 anos, que estava no Dínamo de Moscou, da Rússia.