Dorival Júnior comanda treino do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Dorival Júnior comanda treino do FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/07/2022 17:40

Rio - Em boa fase no Flamengo, o técnico Dorival Júnior afirmou que se sente preparado para dirigir a seleção brasileira. Sem se colocar como um possível favorito para a vaga de Tite, que deixará o cargo após o fim da Copa do Mundo, o treinador opinou sobre o perfil do novo comandante do Brasil

"Se um dia cogitarem o meu nome, de um modo geral eu me sinto preparado. Mas acho que tudo vai acontecer com o tempo e merecimento. Eu fico na torcida para que seja um grande profissional que esteja a frente da nossa seleção. Acima de tudo, uma pessoa que tenha o respeito de todos para que possa se sentir fortalecido no cargo, amparado e com o sentimento de que esteja ali a frente da maior seleção do planeta", disse em participação no podcast "De pai para filho", da Jovem Pan.

A possibilidade de um técnico estrangeiro assumir a seleção brasileira após a Copa do Mundo já foi admitida inclusive por dirigentes da CBF. Sem fugir de polêmica, o treinador do Flamengo afirmou que defende que a Seleção continue a ser dirigida por um brasileiro.

"Nós temos cinco campeonatos mundiais conquistados com cinco profissionais brasileiros. Respeito todos os profissionais de todos os países, principalmente em questão de desenvolvimento de trabalho. Tem todo o meu respeito e consideração. Porém, na minha opinião, nós teremos que ter um profissional brasileira a frente da seleção independente do que acontecer (na Copa do Catar). Acho que temos profissionais capacitados e precisam de uma oportunidade", afirmou.