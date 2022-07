Pedro projeta duelo do Flamengo com Athletico-PR na Copa do Brasil - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/07/2022 21:44

Rio - Em grande fase pelo Flamengo, Pedro projetou o confronto com o Athletico-PR nesta terça-feira (26) no programa "Resenha de Craque", da FlaTV+. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e será realizada nesta quarta, às 21h30, no Maracanã.

"Vai ser um duelo muito complicado, ainda mais na fase final da Copa do Brasil. É importantíssimo esse primeiro jogo em casa, a gente fazer um bom resultado. Sabendo que não vai ser um jogo fácil", destacou Pedro no 'Resenha de Craque', que completou:

"O Athletico tem uma grande equipe e o segundo jogo é no campo deles, que tem um gramado diferente. Então, a gente tem que fazer um bom primeiro jogo. Estamos nos preparando para isso e espero que possamos sair com a vitória".

O atacante aproveitou para comentar sobre a influência da torcida rubro-negra com o Maracanã lotado. Além disso, Pedro relembrou o duelo com o Atlético-MG, nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando os torcedores esgotaram também os ingressos.

"Empolga bastante, sem dúvida nenhuma, ver a torcida lotando o estádio, assim como foi no jogo contra o Atlético-MG. Foi uma festa linda, que nos ajudou bastante a dar nosso melhor dentro de campo e buscar a vitória. Espero que a gente possa retribuir esse carinho dentro de campo, buscando cada dividida", concluiu.