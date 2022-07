Walace, volante da Udinese - Divulgação/Udinese

Publicado 26/07/2022 20:04

Rio - Um dos alvos do Flamengo, o volante Walace, da Udinese, já demonstrou interesse em se transferir para o Rubro-Negro. No entanto, o negócio está travado por conta da quantia imposta pelo clube italiano. Porém, segundo o jornalista italiano Nicolò Schira, o Clube da Gávea aumentou a proposta para poder concretizar a contratação do atleta.

Inicialmente, o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões), para a contratação de Walace. No entanto, a Udinese bateu o pé e disse que só venderia por 10 milhões de euros (R$ 54 milhões). Agora, segundo o jornalista italiano, o Rubro-Negro aumentou a proposta para 6.5 milhões de euros (R$ 35 milhões), além de 30% de uma futura venda.

Além do aumento nos valores oferecidos, o Flamengo contará com mais uma ajuda. Isto porque, o empresário Giuliano Bertolucci, parceiro do clube na Europa, entrou nas negociações, atendendo a um pedido da própria Udinese.

Na última temporada, Walace disputou 38 jogos, marcou um gol e não deu assistências, obtendo, ainda uma média de 82 minutos em campo por partida disputada.