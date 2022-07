Pedro - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/07/2022 09:00 | Atualizado 27/07/2022 09:13

Rio - Em boa fase no Flamengo, o atacante Pedro voltou a ser ventilado em clubes da Europa. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, duas equipes do futebol italiano e duas equipes inglesas têm interesse na contratação do brasileiro.

Uma dessas equipes seria o Crystal Palace, que tem John Textor, acionista do Botafogo, como o seu investidor majoritário. O Fulham, também da Inglaterra, que voltou recentemente para a Premier League, também teria interesse no atacante do Flamengo.

Além das equipes britânicas, a Lazio e o Napoli, ambos da Itália, país em que Pedro já atuou, quando defendeu a Fiorentina, também teriam interesse. Apesar do desejo dos clubes europeus, a saída do centroavante não será facilitada pelo Flamengo.

Quando estava no banco de reservas, o Flamengo chegou a recusar uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões na cotação da época) do Palmeiras pelo jogador. A multa do atacante é considerada bastante alta e o Rubro-Negro não abriria mão.

Outro fator que dificultaria a saída de Pedro seria a vontade do próprio atacante. Titular e vivendo grande fase, o jogador dificilmente trocaria o Flamengo por outra vitrine que não fosse um grande clube europeu. O goleador alimenta esperanças de ser convocado para a Copa do Catar.

Em 40 partidas na temporada, Pedro marcou 17 gols, sendo nove nos últimos 13 jogos, sob o comando de Dorival Júnior. Além disso, o centroavante também deu cinco assistências em 2022.