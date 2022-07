Pedro e Gabigol - Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/07/2022 16:47

Rio - O comentarista Denílson, do programa "Jogo Aberto", da Band, elogiou nesta quarta-feira (27) a boa fase de Pedro no Flamengo. Além disso, o ex-jogador e pentacampeão pela seleção brasileira saiu em defesa de Gabigol, e afirmou que o atacante está "se sacrificando em outra função" na equipe rubro-negra.

"O Gabigol não está jogando mal, é que a gente obviamente tem que valorizar aquilo que o Pedro vem fazendo e os gols que vem marcando. Gabigol se sacrificando em uma outra função, mas tem jogado bem, participado das jogadas ofensivas da equipe. Éverton voltou a jogar um bom futebol, o sistema defensivo está muito mais seguro", afirmou Denílson no 'Jogo Aberto'.

Nesta quarta-feira (27), o Flamengo conta com os dois jogadores para enfrentar o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-negro do técnico Dorival Júnior vai em busca de uma vitória para garantir vantagem no jogo de volta da competição.