Oscar vira alvo do FlamengoFoto: Divulgação/AFP

Publicado 27/07/2022 15:01

Rio - A possível chegada de Oscar, de 30 anos, ao Flamengo, foi debatida por Fábio Sormani nesta quarta-feira (27), durante o programa "ESPN F90". O comentarista analisou o interesse do Rubro-negro e questionou se o meio-campista viria ao clube carioca para ser reserva do uruguaio Arrascaeta. Além disso, o salário do jogador foi ressaltado por ser um dos maiores do futebol mundial.

"Parece que a ideia é ele (Oscar) ser reserva do Arrascaeta. O Flamengo vai gastar uma grana dessa num cara para ser reserva do Arrascaeta? O jogador tem o décimo maior salário do mundo e vai ser reserva do Arrascaeta? Ele ganha cerca de dez milhões por mês", questionou Sormani no 'ESPN F90'.

Recentemente, o Flamengo fez grandes contratações com as chegadas de Arturo Vidal e também de Everton Cebolinha para a equipe rubro-negra. Além desses reforços, a diretoria do clube carioca ainda busca por mais alguns jogadores e o nome de Oscar acabou sendo especulado para dar mais criatividade ao meio-campo do time de Dorival Júnior.

O meia Oscar pertence ao Shanghai, da China. Revelado pelo São Paulo, o jogador tem passagem por Internacional, Chelsea e seleção brasileira. Além disso, o atleta recebe um dos maiores salários do futebol mundial.