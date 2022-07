26/09/2013 - ATAQUE - ESPECIAL - Entrevista com o ex-jogador Leandro Peixe Frito, ídolo do Flamengo, campeão Mundial em 1981 pelo clube, em sua casa na cidade de Cabo Frio. Na foto, fotos antigas, do tempo de jogador. Foto de Carlos Moraes / Agência O Dia ESPORTE / FUTEBOL / ÍDOLO / TIME - Reprodução

Rio - Ídolo do Flamengo e titular da equipe campeão do Mundial de Clubes em 1981, o ex-jogador Tita anunciou por meio das suas redes sociais que será candidato a uma vaga como deputado federal no Rio de Janeiro. O ex-atacante, de 64 anos, irá concorrer pelo PSDB.

Revelado pelo próprio Flamengo, Tita também defendeu o Grêmio, o Internacional e o Vasco. Pelo clube gaúcho conquistou uma Libertadores e pelo Cruzmaltino integrou o elenco campeão brasileiro de 1989. Além disso atuou pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, no futebol italiano e no futebol mexicano.

Tita também foi técnico, tendo dirigido o Vasco em 2008. O ex-jogador fez parte da equipe da Record no começo do ano na transmissão do Campeonato Carioca, que foi vencido pelo Fluminense.