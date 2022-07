Torcida do Flamengo no Mané Garrincha - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/07/2022 21:29

Rio - A torcida do Flamengo esgotou os ingressos destinados aos torcedores rubro-negros para a partida contra o Corinthians, na próxima terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O perfil oficial do clube carioca agradeceu o apoio nas redes sociais.

"Nação, os ingressos para o duelo entre Flamengo e Corinthians, partida de ida das quartas de final da Libertadores, em São Paulo, estão esgotados para a torcida rubro-negra! Obrigado pelo apoio, Maior Torcida do Mundo. Jogaremos juntos", destacou Flamengo no Twitter.



A venda de ingressos abriu nesta quarta-feira, às 17h, e esgotou em poucas horas. Apenas quem tem o "Pacote Maracanã" e os planos "Nação Diamante" e "Maior do Mundo" puderam adquirir os bilhetes, de acordo com a ordem de prioridade. Além disso, abriram as prioridades para os demais planos do sócio-torcedor. A abertura para o público geral estava prevista para o dia 30, no sábado, às 10h.